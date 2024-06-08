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Bakan Fidan D-8’de konuştu: “Gazze’nin aksiyona ihtiyacı var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen ‘Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılışında söz aldı. Bakan Fidan, “Gazze’nin ümide ve desteğin yanı sıra aksiyona ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:38
Bakan Fidan D-8’de konuştu: “Gazze’nin aksiyona ihtiyacı var”

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ‘Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Fidan burada Gazze’nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan konuşmasında, “Gazze’nin umuda ve desteğe ihtiyacı var. Bugünden itibaren bir aksiyona da ihtiyacı var. Burada sadece İsrail-Filistin savaşından bahsetmiyoruz. Bu durum, küresel demokrasiye bir meydan okumadır” ifadelerini kullandı.

İkiyüzlü tutum ve bazı ülkelerin körlüğü yüzünden uluslararası sistemin çökmüş olduğunu ifade eden Fidan, uluslara arası sistem bu duruma bir çözüm getirmediği takdirde, İslam dünyasının liderlik etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bu meselede adımlar atmasının önemli olduğuna değinen Fidan, D-8’i de bu konuda dayanışma gösterebilecek bir başka platform olarak gördüklerini dile getirdi.

“Gazze’deki olaylar insanlık için utanç kaynağı”

Bakan Fidan, Gazze’de yaşanan durumla ilgili “insanlık için utanç kaynağı” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan D-8 ülkelerinin Filistin’in yanında olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Gazze’de katliam yapanlar günü gelince hesabını verecek. Biz bunun içi çalışıyoruz” dedi.

Bakan Fidan Birleşmiş Milletler için ise “Filistin BM’ye tam üye olmalı ve çağrıya kula vermeli. Bir ülkenin esiri olmaktan da artık çıkmalı” ifadelerine yer verdi.

Sorunun çözüme kavuşabilmesi için ise Fidan, “Tek çözüm bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Bundan başka bir seçenek de yoktur” dedi.

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