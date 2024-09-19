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Bakan Fidan'dan İsrail Politikalarına Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'deki politikaların akli selimden uzak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:26
Bakan Fidan'dan İsrail Politikalarına Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Fidan Açıklamada Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'deki mevcut yönetimin izlediği politikaları sert bir dille eleştirdi. Fidan, "İsrail'deki fanatik zihin, aklı selimden uzak ve yok etmek amacıyla dizayn edilmiş bir politika yürütüyor," şeklinde konuştu.

Fanatik Politika Uygulamaları

Bakan Fidan, bu tür fanatik yaklaşımların barış sürecini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Bu tür stratejiler, sadece bölgedeki huzursuzluğu artırır, kalıcı bir çözüme ulaşmamıza engel olur," dedi. Barış ve Diplomasi Vurgusu

Fidan, barışın sağlanması için tüm tarafların akli selimle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, diplomatik çözümlerin önemine değindi.

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