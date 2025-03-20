Bakan Fidan'dan Kıbrıs Meselesine Dikkat Çeken Açıklama

Bakan Hakan Fidan, Kıbrıs meselesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Birinin devlet olarak tanınıp her imkana erişmesi, diğerinin tanınmaması, Ada'daki adaletsizliğin temel sebebidir" dedi.

Bakan Fidan, bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs'taki barış ve istikrarın sağlanabilmesi için eşitlik ilkesine dayalı bir çözümün önemine dikkat çekti.

Kıbrıs meselesinin uzun yıllardır tartışılan sorunlar arasında yer aldığını belirten Fidan, "Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması, sadece Kıbrıs halkının değil, tüm bölgenin huzuru için elzemdir" ifade etti.