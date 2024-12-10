Bakan Fidan'dan Suriye Büyükelçiliği Açıklaması: 'Şartların Oluşmasına Bakacağız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılması konusundaki görüşlerini TBMM Genel Kurulu'nda düzenlediği basın toplantısında aktardı. Fidan, bu hususta "Şartların oluşmasına bakacağız," dedi.

İsrail'in Suriye Saldırganlığına Yanıt

Ayrıca, İsrail'in Suriye'deki saldırganlıklarını hatırlatan bir soru üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor," şeklinde yanıt verdi.