Bakan Fidan, Gazze Ateşkesi ve Filistin İnsanı İçin Ümit Diledi

Bakan Fidan'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Gazze'deki mevcut ateşkesin önemine dikkat çekerek, "Ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için.” dedi.

Yeni Bir Çatışma Olmasını Umuyor

Fidan, "İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz." diyerek, Türkiye'nin gelecekteki diplomatik çalışmalarını insani yardım ve yeniden inşa faaliyetlerinin koordinasyonuna yoğunlaştırmayı hedeflediğini belirtti. Geçen hafta boyunca ateşkes için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Fidan, "Bundan sonra da yeniden imar için inşallah uğraşmayı istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Ateşkesin sürdürülmesi, hem insani boyut hem de bölgesel güvenlik açısından son derece kritik bir öneme sahip. Bakan Fidan’ın açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini bu soruna çekme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

(Sürecek)