Bakan Fidan, Güney Afrika'daki Nur'ul Hamidiye Camii'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 toplantısı için bulunduğu Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:53
Bakan Fidan, Güney Afrika'daki Nur'ul Hamidiye Camii'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Anlamlı Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla gittiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, historic Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Tarih ve Kültürel Bağlar

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 toplantısının vesilesiyle Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemli bir sembolü olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

TİKA'nın Katkılarıyla Yeniden Hayat Buldu

Fidan, ziyaretine ilişkin olarak, "Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti. Bakan Fidan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti. Bakan Fidan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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