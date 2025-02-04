Bakan Fidan, İsrail'den Bırakılan 15 Filistinli Esirin Türkiye'ye Gelişini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail hapishanesinden bırakılan ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından vize verilen 15 Filistinli esirin Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Filistinli Esirlerin Türkiye'ye Gelişi
Fidan, yaptığı açıklamada, bu esirlerin evlerine dönecek olmalarının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye, uluslararası platformlarda her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldığını vurguladı.
Bu olay, Türkiye'nin insan hakları ve uluslararası ilişkiler konusundaki duruşunun bir yansıması olarak öne çıkıyor. Filistinli esirler, Türkiye'de kendilerini güvende hissedeceklerinin ve yeni bir hayata merhaba diyeceklerinin umudunu taşıyor.