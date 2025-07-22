Bakan Fidan: İsrail, Suriye'yi Bölmeyi Amaçlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ortak Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'deki çatışmalara dikkat çekerek, "Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır" dedi.

İsrail'in Müdahaleleri ve Bölgedeki Durum

Fidan, son bir haftadır Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Özellikle ülkenin güneyindeki olayların, İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahalelerle başka bir boyuta taşındığını ifade etti. Bakan Fidan, "Son yedi aydır, bölge devletleri, ABD ve Avrupa ülkeleri, Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir" şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumun Çabaları ve Türkiye'nin Rolü

Uluslararası toplumun, Suriye'nin teröre ev sahipliği yapmadığı ve göç kaynaklı bir kriz oluşturmadığı bir ülke olması için çaba gösterdiğini belirten Fidan, "İsrail, bu girişimleri sabote etmek istemektedir" dedi. Türkiye’nin bölgedeki çatışmaların son bulması ve istikrarın sağlanması için yıllardır ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu da kaydetti.

Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Bölgedeki güvenlik sorunlarından en fazla etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Fidan, "Mücadelemizi sürdürürken, stratejik olarak istikrarı sağlamak için çaba gösteriyoruz" dedi ve bu kapsamda tüm komşu ülkelerle mevcut ilişkilerin geliştirilmesine değindi.

Gruplara Uyarı ve Diplomasi Mesajı

Fidan, Suriye’deki gruplara seslenerek, "Parçalamaya yönelik hareket eden hiçbir grup bulunmasın. Diplomasi yoluyla birçok şey konuşulabilir ve çözülebilir" dedi. Ancak, şiddet kullanarak istikrarsızlık yaratmanın, Türkiye için milli güvenlik tehdidi oluşturacağını vurgulayarak, "Müdahale ederiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill (solda) ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill (solda) ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.