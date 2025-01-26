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Bakan Fidan: Türkiye ve Irak, DEAŞ ve PKK'ya Karşı Birlikte Mücadele Etmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ile Irak'ın DEAŞ ve PKK'ya karşı iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:56
Bakan Fidan: Türkiye ve Irak, DEAŞ ve PKK'ya Karşı Birlikte Mücadele Etmeli

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Irak ile Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak’ın ortak güvenlik tehditlerine karşı iş birliği taleplerini dile getirdi. Fidan, "(Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Stratejik İş Birliği Vurgusu

Fidan, Bağdat ziyaretinin ardından düzenlenen toplantıda, iki ülkenin ilişkilerini stratejik bir açıdan ele aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Irak'a gerçekleştireceği tarihi ziyareti hatırlatarak, bu ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Güvenlik ve Ekonomik İş Birliği

Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığını ifade ederek, suni engellerin kaldırılması durumunda bu rakamın daha da artabileceğine dikkat çekti. Irak'ın güvenliğinin sağlanmasının, kalıcı istikrar ve refah için şart olduğunun altını çizen Fidan, PKK’nın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

PKK'ya Karşı Mücadele

Fidan, "PKK terör örgütü, Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. İki Irak askeri PKK saldırıları sonucu şehit oldu, Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek, PKK'nın terör örgütü olarak tanınması yönündeki beklentilerini yineledi.

Sığınma ve Dayanışma Mesajı

Fidan, Suriye’deki durumun da ele alındığını belirterek, Irak ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi. Ayrıca, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda Türkiye'nin Irak ile dayanışma ve iş birliğini devam ettireceğine vurgu yapıldı. Fidan, "Küresel sınamalar karşısında yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

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