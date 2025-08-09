DOLAR
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Koruyucu Aile Modelimizi Güçlendireceğiz

Bakan Göktaş, Bingöl'de koruyucu ailelerle yapılan toplantıda aile modelini güçlendireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:35
Bakan Göktaş, Bingöl'de Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de düzenlenen Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda da koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde koruyucu ailelerimize yönelik etkinlikler yapıyoruz. Çünkü sizlerin varlığı bizlere gerçekten güç veriyor" dedi.

Bingöl Valiliği Ziyareti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir görüşme gerçekleştiren Göktaş, ardından Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Müzik Dinletisi ve Açılış Konuşması

Toplantı öncesinde çocuklar tarafından sunulan enstrümantal müzik dinletisinin ardından, Göktaş, Bingöl'de böyle kıymetli bir programa katılmanın mutluluğunu dile getirdi. Bakan, Gönül Elçileri Projesi'nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine değindi.

Koruyucu Aile Modelinin Önemine Vurgu

Göktaş, 2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen projenin Azerbaycan ve Özbekistan'da örnek model olarak uygulandığını belirtti. UNICEF'in bu modeli "İyi örnek" olarak değerlendirildiğini vurgulayan Göktaş, "Bu proje ile 8 bin 923 ailede 10 bin 661 çocuğa umut dolu bir gelecek sunuyoruz" dedi.

Farkındalık Çalışmaları ve Gelecek Vizyonu

Bakan Göktaş, koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artırmanın önemli olduğunu belirterek, "Bir çocuğun geleceğini değiştiren ailelerimiz var. Sizler, bir çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlayan kıymetli insanlarsınız" diye konuştu. Konuşmasını, bu yolda yürüyen ve çocukların yararına çalışan herkes için teşekkür ederek tamamlayan Göktaş, yakında Bingöl'e tekrar gelme arzusunu dile getirdi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik gibi birçok önemli isim katıldı.

