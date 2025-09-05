Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Yaşlıları Toplumun Asli Aktörleri Yapacağız

Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda yaşlılarımızı toplumun asli aktörleri haline getireceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'da gerçekleştirilen Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılış töreninde, "2025 Aile Yılı'nda, yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi, bilgeliğiyle topluma yön veren, üretken ve güçlü bir geleceğin asli aktörleri haline getirmektir." dedi.

Osmancık Huzurevi: Nesiller arası dayanışma ve güvenli bakım

Göktaş, Çorum'un köklü geçmişi ve yarına bakan vizyonunun bu hizmete ilham verdiğini belirterek, açılışı yapılan huzurevinin nesiller arası dayanışmayı güçlendiren ve büyüklere vefa duygusunu ifade eden bir eser olduğunu söyledi. Açıklamasında merkezin 86 kişilik kapasite ile yaşlılara güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunduğunu, bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle sağlık ve yaşam kalitesini yükselttiğini vurguladı.

Göktaş, ayrıca huzurevinin gündüzlü hizmetleri ile yaşlıların sosyal hayata katılımını artırarak aktif bir yaşam sürmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

Sosyal devlet anlayışı ve yaygın hizmet ağı

Bakan Göktaş, vatandaşların hayatın her döneminde yanında olmanın sosyal devlet anlayışının en somut göstergesi olduğuna dikkat çekti ve "Bu anlayışla devletin şefkat eli insanımızı her daim kuşatmakta, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet sunmaktadır" dedi. Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda sosyal hizmet alanında hayata geçirilen her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmetlerin Türkiye genelinde erişilebilir ve kapsayıcı hale geldiğini söyleyen Göktaş, yaşlı bireylere güven ve huzur içinde yaşamlarını sürdürme imkânı sağlamanın devletin vazifesi olduğunu belirtti.

Yeni hizmet modelleri ve mevcut destekler

Yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlamadıklarını, aktif ve sağlıklı bir yaşam için yeni hizmetler geliştirdiklerini aktaran Göktaş, önceliklerinin yaşlıların aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte yaş almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Bu kapsamda Ulusal Vefa Programı ile 81 ilimizde yaşlılara evde gündelik ihtiyaç desteği verildiğini, Yaşlı Destek Programı ile hizmetlere erişimin kolaylaştırıldığını ve Evde Bakım Yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ailelerinin yanında bakım alabildiğini anlattı.

Göktaş, ayrıca hem yaşlılara hem ailelerine yönelik olarak gündüzlü bakım, aktif yaşam merkezleri, rehberlik, danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunduklarını belirtti.

Çorum ve Türkiye genelinde hizmet istatistikleri

Çorum'da bugüne kadar 1.840 kişiye VEFA hizmeti sağlandığını, 5.518 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını aktaran Göktaş, Türkiye genelinde 464 kamu ve özel huzurevinde 29.615 yaşlımızın yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığını söyledi. Çorum'da ise 3 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 236 yaşlıya hizmet verildiğini, yeni huzureviyle yatak kapasitesinin artacağını kaydetti.

Huzurevinin sunduğu olanaklar ve hedefler

Göktaş, Osmancık'ta inşa edilen huzurevinin donanımı, sosyal alanları, yaşlı dostu mimarisi ve güler yüzlü personeliyle yaşlılara sıcak bir yuva sunacağını belirtti. Burada yaşlıların sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanacağını, sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumsal hayata bağlarının güçlendirileceğini ifade etti.

"Biz istiyoruz ki, onların her günü, bizlere kattıkları değer kadar kıymetli olsun." diyen Göktaş, 2025 Aile Yılı ve Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında uzun vadeli politikalarla büyükler için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tören ve ziyaret

Çorum Valisi Ali Çalgan ile AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da törende Osmancık Huzurevi'nin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Bakan Göktaş, törenin ardından huzurevine geçerek yaşlılarla sohbet etti.