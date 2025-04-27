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Bakan Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yapay zeka teknolojilerini inceledi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:08
Bakan Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar, ATO Congresium'da gerçekleştirildi ve bu yılki teması "Yapay Zeka Teknolojileri" oldu.

Stantları Gezen Bakan, Bilgiler Edindi

Bakan Göktaş, fuar alanındaki stantları gezerek, yetkililerden teknolojilere dair detaylı bilgiler aldı. Bu sırada, Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü de bakanı yalnız bırakmadı.

Yapay Zeka ile Holografik İnsana İlgi

Bir teknoloji firmasının standında, yapay zeka destekli holografik dijital insan ile ilgili sohbet eden Göktaş, fuarda en fazla ilgiyi savunma sanayi firmalarına gösterdi.

Ailelerle Anılar Biriktirdi

Bakan Göktaş, fuar alanını ziyaret eden ailelerle ve çocuklarla fotoğraflar çektirerek anılar biriktirdi. Bu özel anlar, etkinliğin sıcak atmosferini yansıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Ankara Bilim Üniversitesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü (solda) de Bakan Göktaş'a eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Ankara Bilim Üniversitesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü (solda) de Bakan Göktaş'a eşlik etti.

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