Bakan Göktaş, Ağrı'da Aile ve Gençlik Fonunu Tanıttı

Bakan Göktaş'dan Ağrı'da Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "81 ilimizde Aile ve Gençlik Fonumuzu yaygınlaştırdık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin evlenmelerine destek oluyoruz," dedi.

Valilik Ziyareti ve Çiçeklerle Karşılandı

Bakan Göktaş, toplantının ardından Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Koç ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandığı bu ziyarette, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Aile Yılı ve Yapılan Yatırımlar

Bakan Göktaş, Ağrı'da önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, bu yılın “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı. "Ağrı'da geçen ay 2.142 anneye toplam 19 milyon lira doğum yardımı gerçekleştirildi. Bu yardımlar, çocuklar 5 yaşına gelene kadar sürecek," diye ekledi.

Göktaş, son 23 yılda Ağrı’ya yapılan yatırımları da vurgulayarak, "Ağrı'da 84 milyar 45 milyon lira yatırım yapıldı. Her bireyin sosyal refahını çok önemsiyoruz," dedi. Ayrıca, 2012 yılından bu yana sosyoekonomik destek kapsamında 517,9 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.

Yeni Projeler ve Destekler

Bakan, Ağrı'da yakın zamanda bir gündüzlü engelsiz yaşam merkezi kurulacağını müjdeleyerek, evde bakım alan 4.941 vatandaş bulunduğunu da belirtti. "2006'dan beri evde bakım yardımına 1,77 milyar lira aktardık," dedi.

Göktaş, ziyaretinin ardından huzurevi ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş'a, Vali Koç, eşi Neslihan Gül Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.