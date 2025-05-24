Bakan Göktaş: Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda Hedefimiz Aile Dostu Bir Ekosistem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Aile Forumu'nda 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, bu dönemde eğitim, istihdam, sağlık gibi hayatın her alanını kapsayan aile dostu politikaların önemine dikkat çekti.

Forumun Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu ve "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlendiği İstanbul'da, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın aile ile ilgili yaptığı vurguları hatırlatarak, aile odaklı çalışmalarında hız kesmeyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız aileye dikkat çeken tek liderdir. Bu anlayışın, aile ve nüfus üçgeninin politikalarımıza temel bir yapı taşı olabilmesinin yollarını açacağız" dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısına sahip olduğunu belirten Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüş ve yaşlanan nüfus gibi sorunlara karşı önlem alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Foruma katılan 26 ülkeden bakanlar, STK'lar ve akademisyenler, dijitalleşme çağında ailenin korunması ve güçlendirilmesi gibi önemli konuları ele aldılar. Göktaş, "Aile, toplumların temel yapı taşıdır. Kriz dönemlerinde aileleri korumak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ayrıca 13 Ocak'tan itibaren Aile ve Gençlik Fonu'nu yaygınlaştırdıklarını, 110 binden fazla genç çifte ulaşarak ekonomik destekler sağladıklarını belirtti. Doğum ödemelerinin 28 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağı müjdesini veren Göktaş, bu süreçte aile ve nüfus odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'ın ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'ın ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.