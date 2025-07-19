Bakan Göktaş, Aile Yılı Kapsamında Elazığ'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ'da Aile Yılı Kapsamında Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ Valiliği ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Her zaman 'ailemiz geleceğimiz' diyoruz. Ailemiz dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Bu minvalde aileyi çağın tehlikelerine karşı korumak ve güçlendirmek, her türlü tehdide karşı dirençli kılmak adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yerel Hizmetlerin Gözlemlenmesi

Bakan Göktaş, kentte yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra, Aile Yılı kapsamındaki faaliyetleri değerlendirdiklerini belirtti. Göktaş, asociado kuruluşların hizmet süreçlerini yerinde gözlemlemenin kıymetini vurguladı.

Çocukların Sağlığı Öncelik

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini özellikle önemsiyoruz. Kuruluş bakımında Elazığ'da 84 çocuğumuz bulunmaktadır. Ailesi yanında destek verdiğimiz 1.425 çocuğumuz mevcuttur. 2012’den bu yana sosyoekonomik destek kapsamında Elazığ’a 295,1 milyon liralık kaynak aktardık,” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler ve Destekler

Bakan, 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olduklarını belirtti. 2006 yılından bu yana Elazığ’a aktarılan evde bakım yardımının 1,89 milyar lira olduğunu ifade eden Göktaş, "5.262 ailemiz bu destekten yararlanmaktadır,” dedi.

Şiddet Önleme Merkezleri ve Politikalar

Göktaş, "Şiddet önleme ve izleme merkezi sayımızı yıl sonuna kadar 90’a ulaştırmayı planlıyoruz," diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı'nın önemine dikkat çekti.

Aile Yılı Etkinlikleri ve Destekler

Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde 7.848, Elazığ'da ise 60’tan fazla etkinlik düzenlendiğini kaydeden Göktaş, aileleri güçlendirmek amacıyla çeşitli kampanyalar başlatıldığını belirtti. "Aile ve Gençlik Fonu" ile elazığ'da 300’e yakın genç çiftin desteklendiğini söyledi.

Doğum Desteği ve Yarı Zamanlı Çalışma İmkanı

Bakan Göktaş, doğum desteklerini güçlendirdiklerini ifade ederek, "Elazığ'da 1.746 anneye toplam 13,3 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik," dedi. Ayrıca, kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sağlandığını ifade etti.

Bakanlık yetkilileriyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışanları ve yerel yöneticiler, Elazığ'da aile destek programları üzerine toplantılar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Vali Numan Hatipoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a, çiçek takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Vali Numan Hatipoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş'a, çiçek takdim edildi.