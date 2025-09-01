Bakan Göktaş Balıkesir'de: Terörsüz Türkiye Sofrası ve Huzurevinde Keşkek

Bakan Göktaş Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla buluştu. Valilik ziyaretiyle başlayan program, çeşitli kurum ve kesimlerle devam etti.

"Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" Programı

Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı"'nda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Göktaş, katılımcılarla sohbet etti ve destek mesajları paylaştı.

Parti Teşkilatı Ziyaretleri

Program kapsamında Bakan Göktaş, sırasıyla AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ederek yerel yöneticilerle görüştü.

Huzurevi Ziyareti ve Geleneksel İkram

"Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması" etkinliği çerçevesinde Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Göktaş, bahçedeki stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sakinlerle sohbet etti.

Ziyaret sırasında bakan, geleneksel olarak bahçede pişirilen keşkeki dövdü ve hazırlanan ikramı vatandaşlara takdim etti.

