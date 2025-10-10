Bakan Göktaş Başakşehir'de Bizim Çınarlar ve BAKMER'i Açtı

Bakan Göktaş Başakşehir'de Bizim Çınarlar ve BAKMER'in Açılışını Yaptı

Çam ve Sakura Millet Bahçesi'ndeki tören

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çam ve Sakura Millet Bahçesi'nde düzenlenen Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) açılış törenine katıldı.

Açılışta Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na, vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği bir merkez kazandırdığı için teşekkür eden Göktaş, merkezin "Aile Yılı"na özgü en değerli çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

"Kadim medeniyetimizin değerli yapısı olan ailemize sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Biz, dün, bugün olduğu gibi ailelerimize sahip çıkmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya, kadınlarla beraber bir ekosistemi oluşturmaya, aile içi sistemi oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Göktaş, ailenin her ferdine gereken önemin verilmesinin bir borç olduğunu vurguladı.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Göktaş, Bizim Çınarlar Yaşam Merkezinin gençlerin ve büyüklerin sosyalleşebileceği, yaşam becerileri kazanabileceği alanlar sunduğunu; BAKMER'in ise kadınların mesleki ve fiziksel gelişimine yönelik projelerle destekleneceğini söyledi.

"Sosyal belediyecilik tam da bu demektir." Her bir vatandaşa yönelik ortamlar oluşturmanın büyük önem taşıdığını ifade eden bakan, Başakşehir örneğini gurur verici bulduğunu belirtti.

Göktaş, yaşlanan nüfusa dikkat çekerek, "65 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 11" olduğunu hatırlattı ve gündüzlü merkezler ile sosyal alanların artırılmasının şart olduğunu söyledi. Bizim Çınarlar Merkezimizin de Başakşehir'e hizmet sunmaya devam edeceğini belirtti ve bu tür merkezlerin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını desteklediklerini kaydetti.

Törenin sonunda Göktaş, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesip merkezleri gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

