Bakan Göktaş, Başakşehir'de Kadınlara Karanfil Dağıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de kadınlarla buluştu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:43
Bakan Göktaş, Başakşehir'de Kadınlara Karanfil Dağıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de vatandaşlarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'de düzenlenen etkinlik çadırını ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı. Bu ziyaret, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

Başakşehir Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırında Bakan Göktaş'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Bakan Göktaş'tan Açıklamalar

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, etkinlik çadırındaki stantları dolaşarak kadınlara karanfil dağıttı. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, etkinliğin oldukça başarılı olduğunu ifade ederek, Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'na teşekkür etti.

Ramazan ruhunun tüm şehirlerde bu şekilde yaşanmasının önemine dikkat çeken Göktaş, "Bugün ailelerimizle ve çocuklarımızla bir araya geldik. Hem ramazanı kutladık hem de stantları ziyaret ettik. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları gezdik ve onlara başarı dileklerimizi ilettik. Ailelerin her bireyinin burada mutlulukla bulunduğunu görmek çok güzel," dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların kutlandığını ve karanfiller dağıtıldığını belirtti. Bu tür geleneklerin yeniden yaygınlaştırılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Başakşehir'de ramazan dolayısıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Başakşehir'de ramazan dolayısıyla kurulan etkinlik çadırını ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı. Bakan Göktaş'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan (solda), Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu (sağ 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de (sağda) eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Başakşehir'de ramazan dolayısıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), Başakşehir'de ramazan dolayısıyla kurulan etkinlik çadırını ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı. Bakan Göktaş'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan (solda), Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu (sağ 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de (sağda) eşlik etti.

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