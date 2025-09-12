Bakan Göktaş Batman'da: 'Türkiye Yüzyılı'nı Ailelerle İnşa Edeceğiz

Atatürk Parkı'nda düzenlenen 2025 Aile Yılı Şenliği'nde önemli mesajlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik koordinesinde Atatürk Parkı'nda düzenlenen "2025 Aile Yılı Şenliği"ne katıldı. Alandaki stantları gezen Göktaş, vatandaşlarla sohbet etti ve programda açıklamalarda bulundu.

Göktaş, konuşmasında "Aile Yılı" kapsamında Türkiye genelinde ailelere yönelik yürütülen farkındalık çalışmalarına dikkat çekti. "'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda aileleriyle güçlenen huzurun, barışın ve refahın olduğu bir Türkiye'yi gençlerimizle, çocuklarımızla inşa etmeye devam edeceğiz," dedi.

Göktaş, aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, koruyucu aileler, şehit yakınları ve gazilerle düzenlenen etkinliğin Batman'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Çocukların neşesi, ailelerin mutluluğu, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel simgelerinden," değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında bölgenin geçmişte terör nedeniyle zorluk yaşadığına vurgu yapan Göktaş, "Yıllar önce terörün estiği topraklarda 'Türkiye Yüzyılı'nın, gelecek yüzyılın kız çocukları karate ve hentbol gibi çeşitli spor faaliyetleriyle yetişiyor," ifadelerini kullandı.

Göktaş, önümüzdeki yıllarda güçlü ve geleceğe güvenle bakan çocukların inşa ettiği bir Türkiye hedeflediklerini belirterek, Batmanlı çocukların Türkiye'nin geleceği olacağını vurguladı.

Program kapsamında gençlere evlilik yolunda destek sağlayan çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini, ayrıca doğum yardımı sisteminin güncellendiğini aktaran Göktaş, "Ailelerin, çocukların, kadınların, tüm Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde politikaların insan, çocuk ve aile odaklı yürütüldüğünü ifade etti.

Göktaş, güçlü ailenin güçlü toplum anlamına geldiğini söyleyerek, aile festivallerinin birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Kadınların açtığı stantlar ve katılımcıların programlara katkısı da konuşmasında yer aldı.

Göktaş ayrıca bugün Batman'da hayata geçirilen bir esere de dikkat çekti: Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini ve ailelerin yanında olmaya, onları güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Aile Destek Merkezi (ADEM)nde eğitim alan kadınlar ve eğitimcilerle bir araya geldiğini belirtti. Ercan, daha fazla ADEM açılması yönündeki taleplerin iletildiğini ve "Mutlu ve güçlü aile demek, güçlü toplum demektir" sözleriyle aile şenliklerinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu konuşma yaptı. Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyeleri, ADEM'de faaliyet yürütenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göktaş ve beraberindekiler, festival kapsamında yürütülen çalışmaların aileleri desteklemeye, kadınlara mesleki beceriler kazandırmaya ve çocukları sosyal hayata katmaya devam edeceğini bildirdi.

