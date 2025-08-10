Bakan Göktaş Bingöl'de 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu ile Kardeşlik Sofrası Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle devletin tüm kademeleriyle 'Terörsüz Türkiye' sürecine girildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, bu süreçte şehit ve gazi aileleriyle yapılan buluşmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. "Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını belirtmek isterim." diyerek, devletin her kademesinin bu sürece destek verdiğinin altını çizdi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı...

Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz. Bu süreci, gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sizsiz olmaz!" diyerek birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Sürecin çok hassas olduğuna değinen Göktaş, terörden arınmış bir Türkiye hedefi için ortak bir çaba içinde olunması gerektiğini ifade etti. Güçlü bir Türkiye inşasının anahtarının da bu birlikteliğe dayandığını vurguladı. Bakan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kararlı duruşlarıyla süreci birlikte yürütürken daha da güçlü ve başarılı olacaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda bir araya geldi.