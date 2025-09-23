Bakan Göktaş BM'de: "Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" ve Dijital Çocuk Hakları

Bakan Göktaş BM'de: "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinlikte konuştu. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan de katıldı.

"Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, zevk ve hıza dayalı tüketim alışkanlıkları ve biyolojik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel zararlı ideolojik eğilimler aile değerlerini aşındırmaktadır."

Ailenin toplumdaki rolü ve Türkiye'nin vizyonu

Göktaş, daha iyi bir dünyanın toplumun temeli olan ailede başladığını vurgulayarak etkinliği bu nedenle "aile" temasıyla düzenlediklerini belirtti. Adalet, merhamet, paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin önce evlerde filizlendiğini, oradan mahallelere, şehirlere ve dünyaya yayıldığını ifade etti.

Göktaş, güçlü aile yapısına sahip ülkelerin her alanda daha istikrarlı olduğunu savunarak küresel sorunların sadece politikalarla değil, değerleri güçlü aile yapısıyla da çözülebileceğini söyledi.

"Aile kurumunu korumayı temel ve insani görev olarak görüyoruz"

Bugün birçok uluslararası belgenin aileyi "toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımladığına dikkat çeken Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ın Uluslararası Aile Günü ilan edilmesinin bu önemi gösterdiğini belirtti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Göktaş, aile kurumunu güçlü tutmanın kültürel mirasın sürekliliği ve gelecek nesillerin refahı için öncelik olduğunu, bu anlayışla politikalar, projeler ve uluslararası işbirliklerinin şekillendirildiğini söyledi. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için hazırlanan Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın ilk kapsamlı yol haritası olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın takdirleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı'nın ise aile odaklı politikaları güçlendiren tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında ekonomik ve sosyal destekler, konut edinme ve evlilik kredileri gibi teşvikler ile doğum destek sistemi aracılığıyla ailelerin yanında olduklarını anlattı.

Uzun vadeli plan: "Aile ve Nüfus On Yılı"

Bakan, 2026-2035 yıllarını 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettiklerini ve bu vizyonla aileyi ve nüfus yapısını korumaya yönelik uzun vadeli stratejiler geliştireceklerini söyledi. Göktaş, demografik ve toplumsal risklere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Anne babalık rolleri değişiyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfus arttıkça iş gücü küçülüyor, insan sermayesi zayıflıyor ve bu durum tüm ülkeler için ciddi riskler oluşturuyor. Aile kurumunu ve demografik yapıyı tehdit eden bu süreçler... Bu gidişat devam ederse, üretim sistemlerimiz, ekonomik dengelerimiz ve sosyal yapılarımız telafisi zor bir şekilde sarsılacak."

Aile bağlarını yeniden güçlendirme çağrısı

Göktaş, "Aile sadece geçmişin değil, sağlıklı bir geleceğin de teminatıdır" diyerek modernleşme ve küreselleşme gölgesinde aileyi ve nüfus yapısını korumanın yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Aileyi korumak ve güçlendirmek için uluslararası düzeyde güçlü bir irade ortaya konulması çağrısında bulundu.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin yoğun bir "aile diplomasisi" yürüttüğünü, BM, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda aile merkezli politikalar geliştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Göktaş, çalışmalar arasında 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"'nin de bulunduğunu aktardı. Sözleşmenin amaçlarını şöyle özetledi:

"Bu sözleşme ile hedefimiz, çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasını güvence altına almaktır. Aynı zamanda, çevrim içi şiddet ve istismara karşı etkin koruma mekanizmaları oluşturmak, dijital dünyanın sunduğu eğitim, kültür ve gelişim fırsatlarından adil şekilde yararlanmalarını sağlamaktır."

Göktaş, dijital dünyanın sınır tanımayan yapısı nedeniyle bu girişimin sadece Türkiye için değil tüm dünya için çağrı niteliğinde olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşları, ülkeleri, teknoloji şirketlerini ve sivil toplumu sürece katılmaya davet etti.

Konuşmasında sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Aileden başlayan bu büyük dayanışmanın, bütün dünyaya umut taşıyan bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve kapanış

BM 80. Genel Kurulu kapsamındaki etkinliğe; Emine Erdoğan, Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Somali Aile Bakanı Khadija Al-Makhzoumi, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman Ibrahim, Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği Bakanı Tatjana Macura, BM Nezdinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilcisi Yardımcısı Maria Zabolotskaya ve ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığı Özel Danışmanı Bethany Kozma gibi isimler katıldı.

Program sonunda misafir ülke bakanları ve temsilciler ile birlikte aile fotoğrafı çektirildi.