Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda Kadın Hakları İçin Konuşacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumuna katılıyor. Kadın hakları ve eşitliği üzerindeki tartışmalar önemli gündem maddeleri arasında.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:06
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda Kadın Hakları İçin Konuşacak

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu Oturumu için New York'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Komisyonun Ana Gündemi: Kadın Hakları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulundan sonraki en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu, 10-14 Mart tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilecek. Oturumun ana gündemi, kadın hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun uygulanması olacak.

Açılış Oturumunda Konuşacak

Yarın komisyonun açılış oturumunda konuşacak olan Göktaş, çeşitli paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerde yer alacak. Kadınların güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konularındaki mevcut zorluklar değerlendirilecek.

Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Vizyonu

Oturum sonrasında Göktaş, Türkiye'nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" vizyonu kapsamında yeni politikalarını güncelleyerek, kadınların ekonomiye katılımını artırmayı hedefleyen Ulusal Beyanını açıklayacak.

İş Kadınlarıyla İftar Programı

BM Kadının Statüsü Komisyonu çerçevesinde, 11 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın girişimciliğin dijitalleşme, teknoloji ve e-ticaret gibi yenilikçi alanlarda güçlendirilmesi üzerine bir iftar programı düzenlenecek. Bu programda Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformlar üzerinden küresel pazarlara açılması için yapılabilecekler hakkında bilgi verecek.

Dijitalleşmenin Kadın Girişimciliğine Etkileri

Komisyonun 69. oturumu sırasında 12 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler" başlıklı bir yan etkinlik düzenlenecek. Göktaş, etkinlikte dijitalleşmenin kadın girişimciliğine etkilerini değerlendirerek, bu alanda karşılaşılan zorlukları ele alacak.

BM Kadının Statüsü Komisyonu Hakkında

1946 yılında kurulan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için dünyada önemli çalışmalar yürüten bir BM organıdır. Her yıl mart ayında düzenlenen bu toplantılar, küresel düzeyde kadın haklarının ele alınmasına ışık tutmaktadır.

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