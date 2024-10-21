Bakan Göktaş, Cenevre'de Önemli Görüşmelere İmza Attı

Bakan Göktaş, Cenevre'de İkili Görüşmelerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani ile önemli görüşmelere imza attı.

Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı" çerçevesinde Türkiye'yi temsil ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Öncelikli Konular: Kadın ve Aile

Görüşmelerin ilk oturumunda, Avusturya Federal Bakanı Raab ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Kuzey Makedonya Bakanı Limani ile dördüncü bir görüşme yaptı. Yapılan değerlendirmelerde aile ve kadınların güçlendirilmesi gibi konular ön planda yer aldı. Ayrıca, ikili işbirliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Burak Akçapar da Görüşmelere Katıldı

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakan Göktaş ile birlikte görüşmelerde yer aldı, bu sayede Türkiye'nin uluslararası platformdaki temsil gücü pekiştirildi.