Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı

Aile Bakanı Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan doğum yardımı başvurularının 18 bin 227'ye ulaştığını açıkladı. Göktaş, ayrıca “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının tanıtım programına katılarak ailelerin desteklenmesine yönelik yeni girişimler hakkında bilgiler verdi.

Mobil Uygulama ile Ailelere Destek

Bakan Göktaş, mobil uygulamanın ailelere dijital bir rehber olmayı hedeflediğine vurgu yaparak, “Her anne-baba, çocuğunun ilk ve en etkili öğretmenidir.” ifadesini kullandı. Uygulamanın, anne-babalara çocuk gelişimi konusunda destek, bilgi ve öneriler sunduğunu belirten Göktaş, “Eğitim, okul sıralarında değil, ailede başlar.” dedi.

Aile İçi İletişimin Güçlenmesi

Uygulama sayesinde anne ve babaların çocuklarının gelişimini takip edebileceğini kaydeden Göktaş, “Çocuklarının ihtiyaçlarını iyi anlayan ebeveynler, toplumun huzuruna katkı sağlar.” diye konuştu. Çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konular üzerine uzmanlarla etkileşimli destek sunulacak.

Doğum Yardımı Başvuruları ve Aile Yılı

Aile Yılı'nda, devletin ailelere verdiği önemin altını çizen Bakan Göktaş, bu yıl içerisinde birçok yeni politika ve faaliyetlerin hayata geçirileceğini belirtti. “Bu ilgi, milletimizin aileye verdiği önemin ve devletimizin sunduğu desteklere olan güvenin en açık göstergesidir.” dedi.

Uygulamanın Kullanıcı Yorumları

Uygulamayı kullanan anneler, özellikle çocuklarının gelişimini takip etme ve pratik bilgiler edinme konusundaki memnuniyetlerini dile getirdi. Anne Fahriye Kahraman, “Uygulama, çocuğumun anılarını biriktirmeme olanak tanıyor.” derken, anne Ümmü Gülsüm Cengiz ise “İçerisindeki bilgiler güvenilir ve reklam yok.” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı"nda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı"nda konuştu.