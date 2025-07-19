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Bakan Göktaş, Elazığ'da Kadınların Gücünü Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ'daki programda kadınların toplumsal gücünü ve 'Aile Yılı' projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:52
Bakan Göktaş, Elazığ'da Kadınların Gücünü Vurguladı

Bakan Göktaş, Elazığ'da Kadınların Gücünü Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da düzenlenen "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu ve toplumsal biçimlenmede kadınların kritik bir role sahip olduğunu ifade etti.

Özellikle 2025 yılına "Aile Yılı" unvanının verilmesine değinen Göktaş, kadınların toplumu her alanda güzelleştirdiğini belirtti ve kadınların güçlendirilmesi için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini söyledi. "Kadınlar girdikleri her işi, kendi evlerini, mahallelerini, toplumu güzelleştirir. Bu kutlu yolda sizlerle beraber kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kadın Eşitliği ve Temsili

Bakan Göktaş, kadınların her alanda eşitliği için önemli adımlar atıldığını belirtti. Kadınların yürüttüğü mücadelelerin sonucunda Türkiye'nin her kesiminde kadınların temsil edildiğine vurgu yaptı. "Artık kadınlar temsiliyette, iş insanı olarak, akademide, rektör olarak, toplumun her yerinde eşit. Dolayısıyla bu eşitlik ilkesini vurgulamamız gerekir" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerlemeler kaydedildiğine de değinen Göktaş, Türkiye genelinde kadın hakları konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade etti. "Türkiye'de kadınlar artık söz sahibi. Başörtülü veya başörtüsüz tüm kadınlar kanun önünde eşit" dedi.

Aile Yılı Projeleri

Göktaş, "Aile Yılı" çerçevesinde yürütülen projelerin kadınlarla birlikte hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Devletin eliyle yürütülen çalışmalar, milletin yüreğiyle birleşince kök salar. Bu program çok özel bir yere sahip" diye konuştu.

Program sonunda, Göktaş, girişimci kadınlara teşekkür belgeleri verdi. Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver de katıldılar. Elazığ'daki kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, güçlü bir Türkiye için kadınların her alanda var olmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programında kadınlarla bir araya geldi. Göktaş, burada konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programında kadınlarla bir araya geldi. Göktaş, burada konuşma yaptı.

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