Bakan Göktaş: 'Her Çocuğumuzun Yanındayız'

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyü Tanıtımında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü tanıtım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, devlet korumasındaki çocukların hayatın her anında yanında olacak bir sistem kurduklarını vurguladı. Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda hayata geçirdiğimiz her politika ve faaliyette çocuklarımıza öncelik veriyoruz" dedi.

Kalben Çocuk Köyü Projesi ve Önemi

Bakan Göktaş, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan bu proje ile çocukların yaz tatillerini doğayla iç içe geçirerek sosyal becerilerini geliştirebileceklerini belirtti. Göktaş, derneğe ve projeye destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Göktaş, "Koruyucu aile olmanın hayati bir konu olduğunu savunuyorum. Çocukların sevgi dolu, güvenli bir aile ortamında büyümesi, onların sadece bugününü değil yarınını da inşa etmektir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Kalben Çocuk Köyü'nde bulunan çocuk evlerinin, çocukların öğrenme ve eğlenme alanları olarak tasarlandığını ifade etti.

Devlet Korumasındaki Çocuklar için Tatil Fırsatları

Yaz tatili dönemine dikkat çeken Göktaş, "Devlet korumasındaki çocuklarımız için tatil sürecinin çok farklı geçmesi gerekiyor. Hiçbir çocuğumuzu tatilden mahrum bırakmamaya gayret gösteriyoruz" dedi. Bakan, bu süreçte çocuklara farklı faaliyetler sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Koruyucu Aile Modelinin Yaygınlaştırılması

Göktaş, Türkiye genelinde 1185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri ile 15 bin 264 çocuğa birebir destek sağladıklarını belirtti. "2002'de koruyucu aile yanında yetişen çocuk sayısı 515 iken, bugün bu sayı 10 bin 617'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, projelerinin UNICEF tarafından örnek alınmasının önemine dikkat çekti.

2025 Aile Yılı ve Uluslararası Aile Forumu

Göktaş, yarın başlayacak olan Uluslararası Aile Forumu hakkında bilgi vererek, 28 ülkeden 23 bakanın katılacağını aktardı. "Biz, koruyucu aile modelimizi tüm dünyaya tanıtma imkânı bulduk," diyen Göktaş, ailelerin güçlü olmasının toplum ve ülke için kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Göktaş, "2025 Aile Yılı'nın vizyonu, her çocuğun güvenle büyüdüğü, haklarına erişebildiği bir Türkiye'dir. Kalben Çocuk Köyü işte bu vizyonun örneğidir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Tanıtım programı sonunda Bakan Göktaş'a KALBEN Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu tarafından plaket takdim edildi. Programa dernek üyeleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan, devlet koruması altındaki çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri Kalben Çocuk Köyü projesinin tanıtımına katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan, devlet koruması altındaki çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri Kalben Çocuk Köyü projesinin tanıtımına katılarak konuşma yaptı.