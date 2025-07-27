Bakan Göktaş, IDEF 2025'te Ailelerin Gurur Dolu Anlarını Yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7'den 70'e her yaştan ailenin katıldığı IDEF 2025'in dünyanın en önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirtti. Göktaş, etkinlik boyunca sergilenen yenilikçi teknolojilerin milletimizi gururlandırdığını ifade ederek, "Hakikaten burada milletimizi gururlandıran, göğsünüzü kabartan teknolojileri yerinde görmekten hem gururluyuz hem de çok mutluyuz," dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca aile katılımının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) son gününde ziyaret etti. Bakan Göktaş, fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN ve TUSAŞ stantlarını gezdi. Göktaş, ziyaretin ardından Bakanlığın standında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) son gününde ziyaret etti. Bakan Göktaş, fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN ve TUSAŞ stantlarını gezdi. Göktaş, ziyaretin ardından Bakanlığın standında basın mensuplarına açıklama yaptı.