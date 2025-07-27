DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Bakan Göktaş, IDEF 2025'te Ailelerin Gurur Dolu Anlarını Yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025'te ailelerin katılımının gurur verici olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 18:06
Bakan Göktaş, IDEF 2025'te Ailelerin Gurur Dolu Anlarını Yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7'den 70'e her yaştan ailenin katıldığı IDEF 2025'in dünyanın en önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirtti. Göktaş, etkinlik boyunca sergilenen yenilikçi teknolojilerin milletimizi gururlandırdığını ifade ederek, "Hakikaten burada milletimizi gururlandıran, göğsünüzü kabartan teknolojileri yerinde görmekten hem gururluyuz hem de çok mutluyuz," dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca aile katılımının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) son gününde ziyaret etti. Bakan Göktaş, fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN ve TUSAŞ stantlarını gezdi. Göktaş, ziyaretin ardından Bakanlığın standında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) son gününde ziyaret etti. Bakan Göktaş, fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN ve TUSAŞ stantlarını gezdi. Göktaş, ziyaretin ardından Bakanlığın standında basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim