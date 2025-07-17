DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.293,62 0,89%
BITCOIN
4.750.473,47 1,46%

Bakan Göktaş: Kadınların Güçlenmesi Aile Kurumunu Güçlendirir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu toplantısında kadınların güçlendirilmesinin aile yapılarına katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:28
Bakan Göktaş: Kadınların Güçlenmesi Aile Kurumunu Güçlendirir

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, geleceğimizin teminatı olan aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir." dedi.

8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu", Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi.

Vizyon ve Kapsayıcılık Vurgusu

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadınların güçlenmesi için attıkları adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki büyük bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti. Bu toplantının, sürdürülebilir kalkınma için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kadın Haklarını Güvence Altına Alma

Bakan Göktaş, kadınların insanlık tarihinin her döneminde medeniyetleri şekillendiren önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Siyaset, ekonomi, kültür gibi birçok alanda kadınların yer almasının, toplumsal adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelişmiş Politika ve Destek Mekanizmaları

Göktaş, kadın istihdamını desteklemek ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar hayata geçirdiklerini ifade etti. "Finansal okuryazarlık, dijital beceriler ve yapay zeka eğitimleri gibi çok yönlü çalışmalarla kadınları destekliyoruz," diyen Göktaş, kadın kooperatiflerini de desteklemek için kapsamlı mekanizmalar geliştirdiklerini vurguladı.

Koordinasyon ve İşbirliği İle Daha Güçlü Sonuçlar

Koordinasyon Kurulu toplantısı ile birlikte, yereldeki kadınlara yönelik hizmetleri daha etkin hale getireceklerini belirten Göktaş, 81 ilde vali başkanlığında oluşturulacak koordinasyon kurullarının kadının güçlenmesi yönündeki politikaların uygulanmasını sürekli takip edeceğini ifade etti.

2025 Aile Yılı Önemi

Bakan Göktaş, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin büyük bir sorumluluk getirdiğini sözlerine ekledi. "Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, aile kurumunu da daha bilinçli ve dirençli hale getirecektir." dedi. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur...

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağda) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur...

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağda) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Bayburt'ta Geri Manevra Yapan Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti
3
Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
4
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı
5
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti
6
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi
7
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi