Bakan Göktaş: Kadınların Güçlenmesi Aile Kurumunu Güçlendirir

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, geleceğimizin teminatı olan aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir." dedi.

8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu", Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi.

Vizyon ve Kapsayıcılık Vurgusu

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadınların güçlenmesi için attıkları adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki büyük bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti. Bu toplantının, sürdürülebilir kalkınma için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kadın Haklarını Güvence Altına Alma

Bakan Göktaş, kadınların insanlık tarihinin her döneminde medeniyetleri şekillendiren önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Siyaset, ekonomi, kültür gibi birçok alanda kadınların yer almasının, toplumsal adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelişmiş Politika ve Destek Mekanizmaları

Göktaş, kadın istihdamını desteklemek ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar hayata geçirdiklerini ifade etti. "Finansal okuryazarlık, dijital beceriler ve yapay zeka eğitimleri gibi çok yönlü çalışmalarla kadınları destekliyoruz," diyen Göktaş, kadın kooperatiflerini de desteklemek için kapsamlı mekanizmalar geliştirdiklerini vurguladı.

Koordinasyon ve İşbirliği İle Daha Güçlü Sonuçlar

Koordinasyon Kurulu toplantısı ile birlikte, yereldeki kadınlara yönelik hizmetleri daha etkin hale getireceklerini belirten Göktaş, 81 ilde vali başkanlığında oluşturulacak koordinasyon kurullarının kadının güçlenmesi yönündeki politikaların uygulanmasını sürekli takip edeceğini ifade etti.

2025 Aile Yılı Önemi

Bakan Göktaş, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin büyük bir sorumluluk getirdiğini sözlerine ekledi. "Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, aile kurumunu da daha bilinçli ve dirençli hale getirecektir." dedi. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağda) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 2), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in (sağda) katılımı ile Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.