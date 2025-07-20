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Bakan Göktaş, Konya'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:37
Bakan Göktaş, Konya'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yola çıkan Göktaş, düğün merasimi sonrası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantı öncesi, Bakan Göktaş, Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini üstlendi. Düğün sonrası, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantının divan kurulunda; AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek yer aldı. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bakan Göktaş, Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bakan Göktaş, Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini yaptı.

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