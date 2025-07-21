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Bakan Göktaş, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile İstanbul'da Buluştu

Bakan Göktaş, aile ve kültürel mirasın önemini vurguladı ve toplumsal bütünleşme için sanatın gücüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:43
Bakan Göktaş, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile İstanbul'da Buluştu

İstanbul'da Önemli Buluşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, söz konusu buluşmaya dair sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak toplantının önemine değindi. Kültürel mirasın toplumsal hafızayı koruma, aidiyeti güçlendirme ve aile bağlarını pekiştirme konularında derinlemesine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Göktaş, "Ailemiz kültürel mirasımızın taşıyıcısıdır. Bu mirası kuşaktan kuşağa aktaracak politikaları, sanatın ve kültürel üretimin gücüyle destekliyoruz. Aile Yılı vesilesiyle, aileyi güçlendiren her adımı, kültürle beslenen bir toplumsal bütünleşme çerçevesinde ele alıyoruz." diyerek aile ve kültürün önemini bir kez daha vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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