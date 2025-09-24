Bakan Göktaş New York'ta M'jid ile Görüştü — Dijital Çocuk Hakları Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile New York'ta bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine refakati kapsamında yapıldı.

Görüşmenin gündemi

Taraflar, çocuklar ve aileler konusunda ortak vizyon paylaştı; her çocuğun güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi gerektiği açıklandı. Göktaş, koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ve koruyucu ailelere özel eğitim programları sunduklarını bildirdi.

Göktaş ayrıca meslek elemanlarının hizmet içi ve akademik eğitimlerle sürekli desteklendiğini, kurum bakımından ayrılan gençlerin eğitim, barınma ve istihdam açısından desteklenerek bağımsız yaşama hazırlanmalarının sağlandığını aktardı.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları ve eylem planı

Türkiye'nin dijital çağda çocukların korunması çalışmalarında öncü olduğunu vurgulayan Göktaş, UNICEF işbirliğiyle 2024'te düzenlenen Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı ile birlikte 40 binden fazla ebeveyn ve çocuk bakım personeline güvenli internet kullanımı eğitimi verildiğini hatırlattı.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2025–2029 Dijital Dünyada Çocuğu Güçlendirme Eylem Planınin sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesinin ise ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıldığını belirtti. Göktaş, bu sözleşmenin dijital ortamda çocuğun yüksek yararını korumaya yönelik tarihi bir taahhüt olduğunu ifade etti.

M'jid'den işbirliği ve destek mesajı

BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, Türkiye'nin çocuk alanındaki çalışmalarının birçok ülkeye yol gösterici olduğunu ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığını vurguladı. M'jid, ortaklık ve işbirliğinin büyük önem taşıdığını, Türkiye ile dijital şiddetten korunma konusunda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

M'jid, sivil toplum girişimiyle hazırlanan ve bakanlık tarafından sahiplenilen Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uluslararası alanda değerli bir adım olduğunu belirterek, Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

