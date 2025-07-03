Bakan Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'na ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara dair kurul üyelerine bilgi verdiklerini belirtti.

Ulusal Demografi Stratejisi Hazırlıkları

Göktaş, Aile Yılı'nda aile yapısını güçlendirmek ve doğurganlığı artırmaya yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ifade ederek, "Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, kurulda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyor ve kurul üyeleri ile katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.