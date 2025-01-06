DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,84 -0,93%
ALTIN
3.005,21 -0,19%
BITCOIN
3.505.422,03 -1%

Bakan Göktaş, Sanatçıların 2,1 Milyon Liralık Ödülünü Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sanatçıların bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:20
Bakan Göktaş, Sanatçıların 2,1 Milyon Liralık Ödülünü Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Aldı

Bakan Göktaş, Sanatçıların Bağışladığı Ödülü Teslim Aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel programında, sanatçıların devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, programda ünlü sanatçılar Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Ziynet Sali yarıştı. Sanatçılar yarışmada kazandıkları tutarı, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlama kararı aldı.

ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Kim Milyoner Olmak İster yapımcısı Mehmet Çam, 2,1 milyon liralık çeki Bakan Göktaş'a teslim etmek üzere ziyarette bulundu. Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödüllerin, çocuklara destek sağlamak amacıyla bağışlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, bu örnek davranışa duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıların çabalarının farkındalık oluşturma adına önemli olduğunu vurguladı. Göktaş, konuşmasında şunları söyledi: "Bu konuya olan hassasiyeti dile getirmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekten önemli bir adım. Bu çeki kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız adına alıyorum. Bu çocuklar hem devletin hem milletin, hepimizin çocuğu. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu da onlara güzel bir katkı oldu. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı. ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan (sağda) ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam (solda) da bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı. ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan (sağda) ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam (solda) da bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kadın, 4 Kişiye Umut Oldu
2
Arnavutluk, 2030'a Kadar Elektrikli Araç Kullanımını Artırmayı Amaçlıyor
3
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması: 'Tehditler Bölgeyi Etkiler'
4
Sultangazi'de Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan Çalışanın Yüzü Yandı
5
Fransa'da Floriane Fırtınası Nedeniyle 19 Vilayete Turuncu Alarm
6
Ziraat Bank Azerbaycan 10. Yılını Kutluyor ve Gelecek Hedeflerini Açıkladı
7
Haliç'te Hz. İsa'nın Vaftizine Özel Haç Çıkarma Töreni Düzenlendi

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek