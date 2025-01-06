Bakan Göktaş, Sanatçıların 2,1 Milyon Liralık Ödülünü Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Aldı

Bakan Göktaş, Sanatçıların Bağışladığı Ödülü Teslim Aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel programında, sanatçıların devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, programda ünlü sanatçılar Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Ziynet Sali yarıştı. Sanatçılar yarışmada kazandıkları tutarı, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocukların geleceği için bağışlama kararı aldı.

ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Kim Milyoner Olmak İster yapımcısı Mehmet Çam, 2,1 milyon liralık çeki Bakan Göktaş'a teslim etmek üzere ziyarette bulundu. Türkaslan, tüm özel günlerde yaptıkları programlarda kazanılan ödüllerin, çocuklara destek sağlamak amacıyla bağışlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, bu örnek davranışa duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçıların çabalarının farkındalık oluşturma adına önemli olduğunu vurguladı. Göktaş, konuşmasında şunları söyledi: "Bu konuya olan hassasiyeti dile getirmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekten önemli bir adım. Bu çeki kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız adına alıyorum. Bu çocuklar hem devletin hem milletin, hepimizin çocuğu. Onlara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bu da onlara güzel bir katkı oldu. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı. ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan (sağda) ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam (solda) da bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yılbaşı özel programında sanatçıların kazandığı ve devlet koruması altındaki çocuklar için bağışladığı 2,1 milyon liralık ödülü teslim aldı. ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan (sağda) ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam (solda) da bugün Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek 2,1 milyon liralık çeki teslim etti.