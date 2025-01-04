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Bakan Göktaş, Sarıkamış Ekspresi'ni Coşkuyla Karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için gelen gençleri karşıladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:12
Bakan Göktaş, Sarıkamış Ekspresi'ni Coşkuyla Karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Ankara'dan Kars'a gelen Sarıkamış Ekspresi'ni karşıladı.

Yaklaşık 27 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış Tren Garı'na ulaşan treni karşılayan Bakan Göktaş, gençlere çiçek takdim etti.

Karşılama sırasında yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına önemli bir etkinlikte olduklarını vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'den ve yurt dışından ayrıca Bakanlığımızın çeşitli hizmet gruplarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik."

Göktaş, Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a gelen birçok gencin ilk defa bu bölgeye geldiğini belirterek, "Evlatlarımızın bir çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi. Onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de kahramanlıklarını aktarmak üzere böyle programlar düzenliyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız, Türk askeri her şartta kahramanca mücadele etmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem de yarın yürüyüşlerimiz olacak. Şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geleceğiz, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, şehit ve gazi çocuklarının da yer aldığı kafileyle Sarıkamış Ekspresi, 3 Ocak Cuma günü saat 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan hareket etmişti.

Karşılamaya, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da katıldı.

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