Bakan Göktaş: SYDV'lere 1,5 milyar lira eğitim desteği

Bakan Göktaş duyurdu: SYDV'lere 1,5 milyar lira ilave kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla 1,5 milyar lira ilave kaynak aktarıldığını bildirdi.

Kaynakla hedeflenen destekler

Göktaş, yazılı açıklamasında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yönelik eğitim yardımlarının kapsam ve miktarının yeni dönemde artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Temel okul gereksinimleri kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi kalemler altında eğitim materyali yardımı olarak öğrencilere ulaştırılıyor.

Barınma, yemek ve taşıma dışı destekler

Bakan, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrenciler için barınma-taşınma ve yemek giderleri gibi desteklerin de sağlandığını ifade etti. Bu yardım paketleriyle eğitimde devamlılığın sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Sınav ve yükseköğretim desteği

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak öğrencilere sınav hazırlık materyalleri temin edilirken, ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımı da destekleniyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli eğitim yardımları veriliyor.

Ulaşım desteği

Göktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanabildiği yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programına dikkat çekti.

Aile Yılı ve SYDT fonu

Aile Yılı kapsamında aileleri bir araya getirmeye yönelik farklı destek programları uygulandığını belirten Göktaş, "Çünkü mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir." dedi. 2025 Aile Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan 64 milyon lira kaynak ayrıldığını, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak verildiğini aktardı.

Göktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için aktarılan yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynağın tümüyle ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanılacağını söyledi.