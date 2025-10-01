Bakan Göktaş'tan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Bakanın açıklaması

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tecrübeleriyle yarınlarımıza rehberlik eden, dualarıyla yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü gönülden kutluyorum."

Paylaşımının devamında Göktaş, büyüklerin yaşam kalitesine dikkat çekti:

"Çınarlarımızın hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek için hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyor, her birinin ellerinden öpüyorum."