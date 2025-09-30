Bakan Göktaş'tan Dünya Şampiyonu Defne Kurt ve Aysel Önder'e Tebrik

Bakan Göktaş'tan dünya şampiyonlarına tebrik

Telefon görüşmesinde gurur vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan milli para sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanırken; Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Görüşmede, milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ülkemiz adına büyük başarılara imza attınız. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun.' ifadelerini kullandı.

Desteği için Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme azmiyle çalışacağını ve bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceğini belirtti.

Önder ise uluslararası arenada ülkeyi başarıyla temsil etmek için azimle çalıştığını söyleyerek Bakan Göktaş'a teşekkür etti.