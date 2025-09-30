Bakan Göktaş'tan Dünya Şampiyonu Defne Kurt ve Aysel Önder'e Tebrik

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Defne Kurt ve Aysel Önder'i telefonla arayarak dünya şampiyonalarında kazandıkları altın madalyalar için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:48
Bakan Göktaş'tan Dünya Şampiyonu Defne Kurt ve Aysel Önder'e Tebrik

Bakan Göktaş'tan dünya şampiyonlarına tebrik

Telefon görüşmesinde gurur vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan milli para sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanırken; Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Görüşmede, milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ülkemiz adına büyük başarılara imza attınız. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun.' ifadelerini kullandı.

Desteği için Bakan Göktaş'a teşekkür eden Kurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme azmiyle çalışacağını ve bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceğini belirtti.

Önder ise uluslararası arenada ülkeyi başarıyla temsil etmek için azimle çalıştığını söyleyerek Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
2
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
3
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
4
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
5
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira
6
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı
7
Trablus'taki Gürcü Cami: Osmanlı Çini Sanatının İki Asırlık Mirası

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları