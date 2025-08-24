DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.687.768,77 0,37%

Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin Erdemli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren Farah ve Yıldız Polat için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:15
Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanın paylaşımı

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Mersin'in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır'dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı: Yüzme eğitimi başladı
2
İzmir'de Gelin, Kayınvalidesine Karaciğerini Bağışladı
3
İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım
4
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı
6
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
7
Memur-Sen Hakem Kurulu'na Başvurmayacak: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı