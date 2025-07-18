Bakan Göktaş'tan Muş'ta Şehit ve Gazilere Destek Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Muş'ta Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş programı kapsamında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Göktaş, "Bizler şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz," dedi.

Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile birlikte Muş'a gelen Bakan Göktaş, İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Daha sonra Valilik ziyaretinde bulunan Göktaş, Vali Avni Çakır ile kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Muş’un Kalkınması İçin Çalışıyoruz

Bakan Göktaş, Muş’un kalkınması için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ecdadın emanetine sahip çıktıklarını vurguladı. Şehit ve gazilere yönelik çeşitli desteklerin süreceğini belirten Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vatandaş Odaklı Çalışmalar Devam Ediyor

2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, her şehrin ihtiyacına yönelik saha ziyaretlerinin önemine değindi. "Vatandaş odaklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Engelli, kadın, yaşlı, çocuk gibi çeşitli kesimlerin yaşam kalitesini artıracak projeler üzerinde duruyoruz," ifadelerini kullandı.

Muş'a Yatırımlar Artıyor

Muş'a bugüne kadar toplamda 72,7 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Göktaş, bakanlık olarak yaptıkları desteklerin 15,2 milyar liraya ulaşacağını kaydetti. 6 sosyal hizmet merkezinde direkt hizmet verdiklerini ve 78 bin 169 hane ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile Yılı'na Özel Projeler

Göktaş, Aile Yılı kapsamında alınan yeni önlemleri de anlattı. Gençlerin desteklenmesi, doğum destek sisteminin güncellenmesi gibi konuların önemine vurgu yaptı. Muş'ta da destek verilen toplamda 1830 anneye 17,3 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

Son olarak, güçlü ve büyük bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, sunulan hizmetlerin niteliğini ve çeşitliliğini artırma çabasında olduklarını ifade etti. Programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde şehit aileleriyle bir araya geldi.