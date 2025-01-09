Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı Açıklaması

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü aile yapıları ve sürdürülebilir demografik yapı için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:27
Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı Açıklaması

Bakan Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısını Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldığını hatırlatarak, "Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

Kurulun çalışmaları hakkında bilgi veren Göktaş, nüfusun yenilenme seviyesinden doğurganlık oranına, aile kurumunun güçlendirilmesinden genç nüfusun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede proaktif politikalar geliştireceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek adına atılan bu adımların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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