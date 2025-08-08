DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Bakan Göktaş'tan Şehit Ailesine 'Terörsüz Türkiye' Mektubu

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu Yalova'da şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 20:09
Bakan Göktaş'tan Şehit Ailesine 'Terörsüz Türkiye' Mektubu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yazdığı mektubu Yalova'da şehit ailesine teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göktaş’ın Yalova'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde operasyon esnasında kalp krizi geçirerek şehit düşen Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesiyle bir araya geldiği belirtildi.

Gülümser Ayan (şehit annesi), Nazan Ayan (şehit eşi) ve çocuklarıyla bir dizi sohbet gerçekleştiren Göktaş, başsağlığı dileklerini ileterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da aktardı.

Göktaş, ziyaretinin sonunda şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı eşliğinde Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri için gönderdiği "Terörsüz Türkiye" başlıklı mektubu teslim etti.

Bu önemli ziyaretinde Göktaş’a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Yalova'da şehit ailesine teslim etti. Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Yalova'da şehit ailesine teslim etti. Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış