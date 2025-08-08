Bakan Göktaş'tan Şehit Ailesine 'Terörsüz Türkiye' Mektubu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yazdığı mektubu Yalova'da şehit ailesine teslim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göktaş’ın Yalova'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde operasyon esnasında kalp krizi geçirerek şehit düşen Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesiyle bir araya geldiği belirtildi.

Gülümser Ayan (şehit annesi), Nazan Ayan (şehit eşi) ve çocuklarıyla bir dizi sohbet gerçekleştiren Göktaş, başsağlığı dileklerini ileterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da aktardı.

Göktaş, ziyaretinin sonunda şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı eşliğinde Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri için gönderdiği "Terörsüz Türkiye" başlıklı mektubu teslim etti.

Bu önemli ziyaretinde Göktaş’a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek de eşlik etti.

