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Bakan Göktaş: Televizyondaki Şiddet Çocuklara Zarar Veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, televizyondaki şiddetin çocuklara zarar verdiğini ve normalleştirildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:39
Bakan Göktaş: Televizyondaki Şiddet Çocuklara Zarar Veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddetin medya üzerindeki etkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti bir şekilde normalleştirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.

Şiddetin Normalleştirilmesi ve Kadının Metalaştırılması

Bakan Göktaş, sözlerine devam ederek, "Biz şiddeti normalleştiren, kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz," şeklinde vurguladı. Özdemir Göktaş, ailelerin çocuklarını bu tür içeriklerden korumasının önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, çocukların zihinsel ve duygusal gelişim süreçlerinde şiddetin etkilerini ortaya koyarken, toplumsal bir soruna da ışık tutuyor.

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