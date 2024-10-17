Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş'tan Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı Mesajı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Elim bir trafik kazası sonucu vefat eden kardeşimiz Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Betül evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.