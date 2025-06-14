Bakan Göktaş, Tunceli'de Aileyi Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması''nda yaptığı konuşmada, ailelerin sıkı ve güçlü bir toplumun temel taşları olduğunu ifade etti. Göktaş, "Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır," dedi.

Bakan Göktaş, Mameki Parkı'nda halkla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ailenin hayatın başlangıcı ve sosyalleşmenin önemli bir alanı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar" şeklinde konuştu.

Ayrıca, bakan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Türkiye genelinde aileleri destekleyen projeler yürütüldüğünü belirtti. "Ailemiz, istikbalimiz ve geleceğimizdir" diyerek aile yapısının önemine değindi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Göktaş, Türkiye'nin uzun yıllar zorluklarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Tunceli'nin barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmaya devam edeceğini" vurguladı. "Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri" diyen Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' idealinin gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti.

Göktaş, çocukların en değerli hazine olduğunu belirterek, "Bu güzel piknikte, bu güzel ortamda sizlerle beraber olmak, yarınlarımızı sizlerle beraber inşa etmek üzere yola çıktık" dedi. Ayrıca, çocukların güvenli bir şekilde yetişmesi için tüm kurumların çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile birlikte çocukların eserlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Mameki Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Mameki Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"na katıldı.