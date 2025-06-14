Bakan Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, kentteki programları kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile birlikte, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Korkmaz çiftini evlerinde ziyaret etti.

Sağlık ve Huzur Diledi

Korkmaz ailesiyle bir süre sohbet eden Göktaş, evliliklerinde 52 yılı geride bırakan çiftine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Ailenin talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Göktaş'a ziyarette Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz (solda) ile bir araya geldi.