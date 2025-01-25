Bakan Güler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yılın Kareleri Oylamasında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Bu önemli etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğrafları arasından en etkileyici olanları seçmek için vatandaşlardan oy toplandı.

Bakan Güler, oylama sürecinin önemine dikkat çekerek, fotoğrafçılığın sadece sanat değil, aynı zamanda tarihe tanıklık etmek olduğunu ifade etti. Oylamanın sonuçlarının, halkın haberlerin görselliği üzerindeki algısını yansıtacağını belirtti.

Oylama, fotoğraf sanatını desteklemek ve medya dünyasındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.