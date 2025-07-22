Bakan Güler'den IDEF 2025 Açıklamaları: Savunma Sanayisi Ekonomiye Güç Katıyor

Bakan Güler, IDEF 2025 Füarı'nda Savunma Sanayinin Önemi Üzerine Konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güler, savunma sanayisinin yerli, milli, özgün ve yenilikçi sistemlerinin, Türk ordusunun gücüne güç kattığını belirtti.

Ekonomik Katkılar ve Uluslararası Etkinlik

Bakan Güler’in konuşmasında, “Savunma sanayimiz, ekonomimize büyük katkılar sağlamanın yanı sıra ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir.” ifadeleri dikkat çekti. IDEF’in, Türkiye'ye, dost ve müttefik ülkelere hayırlı olmasını diledi.

Güvenlik ve Savunma

Güler, savunma ve güvenlik konularının ülkeler için her zaman büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Modern ve güçlü bir silahlı kuvvetler ile gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olmanın, kalıcı barış ve istikrar sağlamada kritik bir rolü vardır.” şeklinde konuştu.

Milli Bekanın Parçası Olarak Savunma Sanayisi

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlılığı ile Türkiye’nin savunma sanayisinde kazandığı emsalsiz yetenekleri de vurguladı. “Türk savunma sanayisi, kamu ve özel sektör ile büyük bir güç oluşturmuş durumdadır.” dedi.

IDEF ve Küresel Barışa Katkı

IDEF organizasyonunun, uluslararası işbirliğinin gelişmesine olanak tanıyarak küresel barışa katkı sağladığını ifade eden Güler, “Bu yılki organizasyon, katılımcı ülke ve şirketlerin sahip oldukları yetenekleri sergileyerek dünya barışına katkı sağlamaları yönünde kurgulanmıştır.” dedi.

Dost ve Müttefik Ülkelerle İşbirliği

Bakan Güler, verimli bir fikir alışverişinin ve deneyim paylaşımının tüm katılımcılar için fayda sağladığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve fuar organizasyonuna katkı verenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda; KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda; KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılarak konuşma yaptı.