Bakan Güler'den KKTC'nin Geleceği İçin Güçlü Mesajlar

Bakan Güler, KKTC'deki Stratejik Projeleri Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, enerji, tarım, ulaşım, sağlık, turizm ve eğitim gibi birçok stratejik alanda hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti. Güler, KKTC'yi Doğu Akdeniz'in yükselen değeri haline getirmek için tüm imkanlarla çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün Kararlılığı

Güler, Kuzey Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı baskılara karşı öz yurdunda azınlık olmayı kabul etmediğini, kimliğini ve haklarını korumak için kararlı bir mücadelenin içinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin de bu haklı direnişte Kıbrıs Türkü’nün yanında durduğunu, Kıbrıs Barış Harekatı ile önemli bir adım atarak, Ada’da 51 yıldır barış, istikrar ve güvenlik ortamının sağlandığını sözlerine ekledi.

Manipülasyonlar ve KKTC'nin Uluslararası Temsili

Bakan Güler, bazı çevrelerin Türkiye’nin bölgedeki varlığını çarpıtmaya çalıştığını, bu tür söylemlerin Ada’daki gerçeği gölgelemekten başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile omuz omuza sürdürülen görevlerinin, Ada'da barış ve huzurun en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

Çözüm Sürecine Dair Önemli Mesajlar

Türkiye'nin, KKTC’de makul ve sürdürülebilir bir barış için var gücüyle çalıştığına dikkat çekerek, Rum tarafının çözüm sürecindeki inkarcı tutumunu eleştirdi. Güler, "Kıbrıs Türkleri'nin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi dışındaki herhangi bir yaklaşım kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Tüm Alanlarda Güçlü Destek

Güler, Türkiye’nin KKTC’nin güçlenmesi, daha üretken ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için somut adımlar attığını kaydederek, stratejik projelerin önemini yineledi. "KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

1 Ağustos'un Önemi

KKTC Ankara Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin ise 1 Ağustos tarihinin, Türklüğün sonsuza kadar Kıbrıs'ta kalıcı olmasının simgesi olduğunu belirtti. Gergin, 1571 yılından itibaren Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından bir Türk yurdu haline getirildiğini hatırlatarak, bu tarihlerin ortak hafızada önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Resepsiyon Detayları

Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi. Etkinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu bir konser verirken, piyano sanatçısı Rüya Taner de sahne aldı. Ayrıca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın tanıtım filmi izlendi. Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri ve davetliler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.