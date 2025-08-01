DOLAR
40,65 0,09%
EURO
47,05 -1%
ALTIN
4.391,65 -2,21%
BITCOIN
4.609.282,94 2,74%

Bakan Güler'den KKTC'nin Geleceği İçin Güçlü Mesajlar

Bakan Güler, KKTC Toplumsal Direniş Bayramı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu, barış ve iş birliğinin vurgusunu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:45
Bakan Güler'den KKTC'nin Geleceği İçin Güçlü Mesajlar

Bakan Güler, KKTC'deki Stratejik Projeleri Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, enerji, tarım, ulaşım, sağlık, turizm ve eğitim gibi birçok stratejik alanda hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti. Güler, KKTC'yi Doğu Akdeniz'in yükselen değeri haline getirmek için tüm imkanlarla çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün Kararlılığı

Güler, Kuzey Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı baskılara karşı öz yurdunda azınlık olmayı kabul etmediğini, kimliğini ve haklarını korumak için kararlı bir mücadelenin içinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin de bu haklı direnişte Kıbrıs Türkü’nün yanında durduğunu, Kıbrıs Barış Harekatı ile önemli bir adım atarak, Ada’da 51 yıldır barış, istikrar ve güvenlik ortamının sağlandığını sözlerine ekledi.

Manipülasyonlar ve KKTC'nin Uluslararası Temsili

Bakan Güler, bazı çevrelerin Türkiye’nin bölgedeki varlığını çarpıtmaya çalıştığını, bu tür söylemlerin Ada’daki gerçeği gölgelemekten başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile omuz omuza sürdürülen görevlerinin, Ada'da barış ve huzurun en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

Çözüm Sürecine Dair Önemli Mesajlar

Türkiye'nin, KKTC’de makul ve sürdürülebilir bir barış için var gücüyle çalıştığına dikkat çekerek, Rum tarafının çözüm sürecindeki inkarcı tutumunu eleştirdi. Güler, "Kıbrıs Türkleri'nin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi dışındaki herhangi bir yaklaşım kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Tüm Alanlarda Güçlü Destek

Güler, Türkiye’nin KKTC’nin güçlenmesi, daha üretken ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için somut adımlar attığını kaydederek, stratejik projelerin önemini yineledi. "KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz," dedi.

1 Ağustos'un Önemi

KKTC Ankara Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin ise 1 Ağustos tarihinin, Türklüğün sonsuza kadar Kıbrıs'ta kalıcı olmasının simgesi olduğunu belirtti. Gergin, 1571 yılından itibaren Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından bir Türk yurdu haline getirildiğini hatırlatarak, bu tarihlerin ortak hafızada önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Resepsiyon Detayları

Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi. Etkinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu bir konser verirken, piyano sanatçısı Rüya Taner de sahne aldı. Ayrıca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın tanıtım filmi izlendi. Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri ve davetliler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

İLGİLİ HABERLER

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi
2
İpek Yolu Müzik Topluluğu, Issık Göl'deki Kültür Festivalinde Büyüledi
3
AJet Genel Müdürü Sarp, Sahadaki Ekiplerle Bir Araya Gelerek Başarıları Kutladı
4
Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı
5
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı
6
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
7
Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!