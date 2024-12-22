Bakan Güler'den PKK/YPG'ye Karşı Sıkı Önlemler: 'Terör İle Mücadelemiz Devam Edecek'

Bakan Güler, PKK/YPG Terör Örgütüne Karşı Sıkı Önlemler Alıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla yaptığı videokonferans toplantısında, PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi gerektiğini vurguladı. Güler, Suriye'nin siyasi ve idari bütünlüğü temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gaziantep Ziyareti ve Sınır Hattı Turları

Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Gaziantep'e giderek 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün tarafından karşılandı. Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra helikopterle Suriye sınır hattına geçti.

Terör Saldırılarının Kayıp Rakamları

Toplantıda, 2011 yılındaki Suriye krizi sonrası PKK/YPG ve IŞİD'in istikrarsızlıktan nasıl faydalandığına dikkat çekildi. Bakan Güler, Reyhanlı, Suruç, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te gerçekleştirilen terör saldırıları sonucu 600'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1000'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Suriye'deki İstikrar İçin Yeni İşbirlikleri

Bakan Güler, Suriye'deki yeni yönetim ile olan işbirliğinin ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. 27 Kasım'da başlayan süreç sonucunda Suriye Milli Ordusu'nun YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme çalışmalarının ilerlediği belirtildi. Güler, “Suriye'deki eli kanlı rejimin devrildiğini” ve Suriye halkının artık asıl sözü sahibi olduğunu belirtti.

PKK/YPG'nin Demografik Yapıyı Değiştirme Çabaları

Bakan Güler, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki demografik yapıyı değiştirme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu, bu terör örgütüne karşı mücadelelerinin süreceğini beyan etti. “Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerinin yeri yoktur.” dedi.

Teröristlere Teslim Olmak Tek Çıkış Yoludur

Güler, sınır ötesi operasyonların planlandığı şekilde devam edeceğini ifade ederek, “Artık, teröristler için yüce Türk adaletine teslim olmak tek çıkış yoludur.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı da kararlı bir duruş sergileneceğinin altını çizdi.

Sonuç ve Türkiye'nin Uluslararası Rolü

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki politikalarının, ülkeyi müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline getirdiğini kaydederek, “Dost ve müttefiklerimizle işbirliği derinleşmiştir.” ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiği görevlerle, ülkenin uluslararası arenadaki gücüne güç kattığını vurguladı.

Güler, 2025 yılına yeni umutlar ve hedeflerle girerken, ordunun kahraman mensuplarının üzerine düşen görevleri eksiksiz şekilde yerine getireceğine olan inancını dile getirdi.