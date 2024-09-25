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Bakan Güler'den Şırnak'a Yatırım Müjdesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta petrol ve tarım alanındaki yeni gelişmeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:10
Bakan Güler'den Şırnak'a Yatırım Müjdesi

Şırnak'ta Yeni Dönem Başlıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta gerçekleştirdiği konuşmada, bölgenin potansiyelini ve yeni yatırımları paylaştı. Güler, "Gabar ve Kato dağları artık terörle değil, petrolle anılıyor. Günlük petrol üretiminin yüzde 40'ı burada gerçekleştiriliyor," dedi.

Yeni Yatırımlar ve İhtiyaçlar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Güler, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Güler, Şırnak'ın pek çok alandaki potansiyeline rağmen terör nedeniyle uzun yıllar sıkıntı çektiğini vurguladı. "Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır" diye ekledi.

Güler, güvenlik güçlerinin çabaları sayesinde bölgede huzurun sağlandığını ve yatırımların arttığını belirtti. Ayrıca, Şırnak'ın enerji alanındaki yatırımlarla da önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Tarımda Büyük Projeler

Bakan Güler, tarım ve hayvancılık alanında da önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. "Yer fıstığı üretiminde Şırnak son yılların parlayan yıldızı olmuştur," diyerek çiftçilere sağlanacak desteklerin altını çizdi.

Gelecek Vaat Eden Şırnak

Son olarak, Şırnak'ın gelişim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Güler, "Huzur ve güven içinde büyüyen bir Şırnak için Türk milletinin tüm gücüyle yanındayız," ifadesini kullandı. Bakan Güler, toplantıya katılan Milletvekilleri ve Belediye Başkanı ile birlikte, Şırnak'ın geleceği için daha fazla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'i, arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

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